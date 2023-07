Cast ZOOP blikt terug op hectische periode: 'Het was een rollercoaster'

Van de een op de andere dag je gezicht op broodtrommels en dekbedovertrekken: het overkwam de cast van jeugdserie ZOOP. Negentien jaar later is er een reünie. NU.nl sprak met de acteurs over de gevolgen van roem op jonge leeftijd.

"Ik besefte helemaal niet dat je ook gewoon nee kon zeggen", vertelt Monique van der Werff, Taffie in de serie, aan NU.nl.

In 2004 werd het eerste seizoen van ZOOP uitgezonden op Nickelodeon. De dierentuinserie werd een grote hit met 500.000 kijkers per aflevering. De cast, waarvan de leeftijden tussen de 18 en 26 lagen, woonde tijdens de opnamen in Ouwehands Dierenpark in een hotel in Wageningen.



In drie jaar tijd werden er 325 afleveringen en drie bioscoopfilms gemaakt. De acteurs moesten hiervoor lange dagen werken. En het stopte niet bij de opnames: er werden in de dierentuin fandagen georganiseerd waarbij ze urenlang handtekeningen uitdeelden aan rijen kinderen.

De periode was intens voor destijds jonge acteurs als Nicolette van Dam, Ewout Genemans en Jon Karthaus.

'Blijken er zes loopings in die achtbaan te zitten'

"Het was allemaal heel overweldigend. Je gaat gewoon maar door, ondanks de hoge werkdruk", vertelt Van der Werff. "Draaidagen duurden soms wel veertien uur en dan was het nog niet klaar. We hadden fotoshoots, interviews, acteerlessen en fandagen. Het was echt een achtbaan. Pas als je beneden op de grond staat en je kijkt naar boven, dan zie je dat de achtbaan zes loopings had."

Van der Werff heeft het moeilijk gehad. "Het voelde ook best eenzaam. Mensen reageren op een beeld wat ze van je hebben. Niemand weet wie je echt bent." Waar ze ook kwam: fans herkenden de actrice. Dat was leuk, maar ook zwaar. "Ik vond het moeilijk om over die gevoelens te praten. De term burn-out is nu veel bekender, ik denk nu dat ik dat in die periode had."

Monique van der Werff als Taffie. Foto: ANP

'Het was inderdaad alleen maar werken'

Van der Werff is na ZOOP gestopt met acteren voor televisie. Voor veel andere castleden was de serie juist het begin. Juliette van Ardenne speelde Sira en heeft daarna in onder andere Dokter Tinus en Smeris gespeeld.

"ZOOP heeft mij heel veel gebracht. Het was eigenlijk mijn opleiding tot actrice. Als ik er nu aan terugdenk, was het inderdaad alleen maar werken. We waren superjong, dus we waren ook de hele tijd blij met de kans die we kregen."

"Iedereen ging anders met die werkdruk om. Ik vond het fijn om gezellige dingen te doen. Maar Monique trok zich liever terug om haar rust te pakken. Haar personage was ook nogal extravert. Daardoor spraken mensen haar op een bepaalde manier aan. Ik denk dat het daardoor ook lastig is om helemaal jezelf te kunnen zijn."

'Het was een heel fijne familie'

Nicolette van Dam en Patrick Martens, Bionda en Mike in de serie, kijken met een warm gevoel terug op ZOOP. "We werkten wel keihard, maar er was ook tijd voor feest en gezelligheid", zegt Van Dam.

Martens sluit zich daarbij aan. "Het was een heel fijne familie. We waren er voor elkaar als iemand het zwaar had. Het was, en is, gewoon een heel bijzonder clubje."

Dat Van der Werff heel anders terugkijkt op die tijd, was schrikken. "We wisten niet dat dit zo diep zat. Je bent de hele tijd met elkaar, dus we zullen het er echt wel met elkaar over hebben gehad", vertelt Martens.

"We waren allemaal jong en je zit ook in je eigen ontwikkeling. Ik vind het heel goed dat Monique hier open over praat. Je kan je ook heel eenzaam voelen, ook al zit je in een gezellige en fijne bubbel", vult Van Dam hem aan.

De cast van ZOOP in 2005. Foto: ANP

Wilde fantasieën over een nieuwe film

Of er inderdaad een vierde film komt, zoals regisseur en oud-castlid Jon Karthaus graag wil, is de vraag. Zowel Van Dam, Martens als Van Ardenne reageren verrast als we ze ernaar vragen. "Dat zijn allemaal wilde fantasieën, ontstaan omdat we het heel leuk vinden om met elkaar te zijn. Als ik nog een keer met deze groep mensen een avontuur aan mag gaan, zeg ik zeker niet nee. Het moet dan wel een tof script zijn, het moet kloppen met de serie", zegt Martens.

Van der Werff sluit haar deelname aan de nieuwe film niet compleet uit. "Acteren is een oude liefde die nooit gaat roesten. Ik heb nu veel mensen in mijn privé-omgeving die mij kunnen steunen. Maar ik zou het heel spannend vinden als het weer diezelfde bekendheid met zich mee zou brengen. Ik weet niet of ik nog wel een tweede rondje in die achtbaan wil."