Acteurs vertellen waarom ze staken: 'We verdienen niet allemaal miljoenen'

Het wordt de komende tijd stil in Hollywood. Ruim 160.000 leden van de vakbond SAG-AFTRA hebben per donderdagavond hun werk stilgelegd. In een toelichting op de staking laten bekende acteurs weten dat actie echt nodig is.

Veel mensen denken bij Hollywood aan enorme villa's, dure auto's en kasten vol designerkleding. Maar een groot deel van de acteurs moet de eindjes aan elkaar knopen, vertelt Abbott Elementary-acteur Tyler James Williams (rechts op de foto) aan The Hollywood Reporter.

"Sinds de streamingdiensten groot zijn, komen veel bevriende acteurs nauwelijks rond in een dure stad als Los Angeles." Zo merkt Williams dat veel collega's geen woning kunnen betalen. "Acteurs en schrijvers zouden in hun levensonderhoud moeten kunnen voorzien."

Dat probleem baart ook actrice Taraji P. Henson (midden op de foto) zorgen. "Er zijn veel acteurs die financieel niet zo stabiel zijn zoals ik dat bijvoorbeeld ben. Ook schrijvers hebben dat probleem. Het draait allemaal om hebzucht", verwijst ze naar de bazen van de streamingdiensten. Die strijken de inkomsten van de succesvolle series en films op, maar verdelen die niet eerlijk genoeg onder alle medewerkers.

Wat heeft de staking voor gevolgen? Hollywood-schrijvers staken nu al tien weken. Hierdoor zijn diverse projecten uitgesteld, zoals het nieuwe seizoen van The Last of Us.

Ook acteurs hebben donderdagavond het werk neergelegd. Dat zijn in elk geval de acteurs die lid zijn van vakbond SAG-AFTRA. Zij hebben zo'n 160.000 leden, dus veel bekende en grote namen stoppen de komende tijd met acteren.

Ook andere filmwerkzaamheden liggen stil. Ze geven dus ook geen interviews, doen geen fotoshoots ter promotie van een nieuw project en bewandelen geen rode lopers.

Dit kan betekenen dat het heel rustig wordt op enkele grote filmfestivals die aan het einde van de zomer plaatsvinden, zoals het Toronto Film Festival dat gepland staat op 7 september.

Het is nog onduidelijk hoelang de staking gaat duren. Veel bronnen in Hollywood denken dat het nog wel even duurt voordat er een overeenkomst is gesloten waar beide partijen zich in kunnen vinden.

'Mensen zijn soms maanden van huis'

Voorheen konden zowel acteurs als schrijvers goed verdienen aan royalty's. Tegenwoordig verdienen acteurs veel minder aan herhalingen op streamingdiensten.

"We zeggen niet hoeveel geld de CEO's verdienen, want we willen ze niet beschamen", zegt een anonieme showproducent. "Maar ze zouden zich wel moeten schamen. Geld hebben ze, in overvloed. Ze willen het alleen niet aan de acteurs en schrijvers geven."

"Iedereen zou een eerlijke beloning moeten krijgen", vindt actrice Dominique Fishback (bekend uit Swarm). Mensen zijn soms maanden weg van huis en hun familie om een film of serie te maken."

"We komen op voor de kunst die wij maken", zegt Abbott Elementary-actrice Sheryl Lee Ralph. "Nee, we verdienen niet allemaal miljoenen. We zijn gewoon mensen die willen genieten van het werk dat we doen, we willen ermee rondkomen. Daar gaat dit om."

Zorgen over kunstmatige intelligentie

Veel acteurs maken zich zorgen over de komst van kunstmatige intelligentie, oftewel AI. Deze techniek zou acteurs kunnen vervangen, of zelfs scripts kunnen schrijven.

Daar moeten acteurs en schrijvers tegen worden beschermd, vindt Theo James (The White Lotus, links op de foto). "AI gaat zich binnen korte tijd nog veel verder ontwikkelen. Er moet worden vastgelegd dat het werk van acteurs hier geen gevaar door loopt."

"AI is een enorm probleem voor Hollywood", zegt actrice Henson. "Dus ik ben er helemaal klaar voor om in opstand te komen."