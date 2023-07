Hollywood zet zich schrap: na schrijvers gaan ook acteurs staken

Amerikaanse acteurs gaan definitief staken, heeft vakbond SAG-AFTRA donderdag bekendgemaakt. De staking volgt na stukgelopen onderhandelingen tussen de vakbond en de grote film- en televisiestudio's en streamingdiensten.

De staking is een harde klap voor Hollywood, omdat die volgt op de schrijversstaking die nu al tien weken duurt en grote gevolgen heeft voor producties. Zo zijn nieuwe seizoenen van succesvolle series als The Last of Us, Stranger Things, The Handmaid's Tale en de Game of Thrones-spin-off A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight uitgesteld.