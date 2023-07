Staking acteurs dreigt: geen akkoord bereikt, première Oppenheimer vervroegd

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De onderhandelingen tussen de Amerikaanse acteursvakbond SAG-AFTRA met de grote film- en televisiestudio's en streamingdiensten hebben niet tot een overeenkomst geleid. Het bestuur van SAG-AFTRA besluit donderdag of de vakbond de acteurs vraagt het werk neer te leggen.

De première van de film Oppenheimer in Londen begint donderdag een uur eerder zodat de acteurs erbij kunnen zijn voordat hun mogelijke staking begint. Filmstudio Universal Studios wacht gespannen af of een staking roet in het eten gooit bij de première van de langverwachte Hollywoodfilm Oppenheimer.