Succession krijgt 27 Emmy-nominaties, ook Ted Lasso krijgt er veel

Het laatste seizoen van Succession heeft woensdag 27 nominaties binnengehaald bij de Emmy's. De dramaserie over de familie achter een groot mediabedrijf maakt kans op de belangrijkste beeldjes, waaronder beste drama en beste hoofdrolspelers.

Naast Succession dingen ook andere series van HBO mee naar de prijzen. Zo hebben The Last of Us, House of the Dragon en het tweede seizoen van The White Lotus de nodige nominaties binnengehaald.