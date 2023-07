Kevin Spacey ontkent aanranding, maar geeft 'onhandige versierpogingen' toe

Kevin Spacey heeft nooit mensen tegen hun wil betast, maar wel met meerdere mensen uit de theaterwereld onenightstands gehad. Dat vertelde de acteur woensdag in de rechtbank van Londen.

De acteur zou tussen 2001 en 2013 meerdere mannen bij het kruis hebben gegrepen en iemand hebben aangezet tot seksuele handelingen. In die periode was hij artistiek directeur van het Old Vic-theater in Londen. Inmiddels zijn vier mannen gehoord.