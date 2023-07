Emily Blunt stopt een jaar met acteren om meer bij haar kinderen te zijn

Emily Blunt wil meer tijd doorbrengen met haar kinderen. De actrice heeft daarom besloten om haar acteercarrière een jaar lang op een laag pitje te zetten.

"Dit jaar ga ik niet werken, vorig jaar heb ik vrij veel gewerkt", vertelt de veertigjarige Blunt in de podcast Table for Two with Bruce Bozzi. Samen met collega John Krasinski heeft de actrice dochters Hazel (9) en Violet (6).

De actrice promoot momenteel de film Oppenheimer van regisseur Christopher Nolan, die volgende week in de bioscoop te zien is. Daarnaast nam ze onlangs de films Pain Hustlers en The Fall Guy op die nog niet zijn verschenen. Blunt is verder onder meer bekend van films als A Quiet Place, The Devil Wears Prada en Edge of Tomorrow.