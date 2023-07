Recensieoverzicht Mission: Impossible 7: 'Het is een fenomenale formule'

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One is het zevende deel van de Mission: Impossible-reeks. Ethan Hunt, gespeeld door Tom Cruise, moet dit keer een angstaanjagend wapen opsporen dat de mensheid bedreigt. NU.nl zet de recensies op een rij.

"Niks is logisch, niks wordt uitgelegd, niks maakt uit. Want het gaat hier om de actie. En om Tom Cruise. Want dat is de grootste ondermijning van je verwachtingen. Cruise is 61 jaar. En ja, de seksuele spanning tussen hem en vrouwen die een kwart eeuw jonger zijn is ongemakkelijk. Maar verdomd, als hij met parachute door een raam vliegt, om nog een keer de wereld te redden, zie je de grootste actieheld die ooit heeft geleefd."