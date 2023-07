Hollywoodacteurs bang overbodig te worden door kunstmatige intelligentie

Geen scripts en misschien ook geen acteurs: een rampzalig scenario voor Hollywood. Na de schrijvers, die al tien weken staken, dreigen nu filmsterren het werk neer te leggen. Ze eisen hogere lonen en zekerheid over het gebruik van kunstmatige intelligentie.

Hollywoodproducties liggen inmiddels al maanden stil, omdat schrijvers geen scripts produceren. En het einde van de schrijversstaking, die op 2 mei begon, is nog steeds niet in zicht.

Nieuwe seizoenen van succesvolle series als The Last of Us, Stranger Things, The Handmaid's Tale en de Game of Thrones-spin-off A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight zijn al uitgesteld.

Nu volgen ook bekende acteurs als Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Ben Stiller en Rami Malek. Twee weken geleden kondigden zij aan een staking te overwegen. Als ze dat doen, dan werken ze niet mee aan nieuwe én afgeronde projecten. Dus ook niet aan interviews of rodeloperevenementen.

Het zou voor het eerst in meer dan zestig jaar zijn dat Hollywoodschrijvers en acteurs tegelijk staken. Voor de filmindustrie, die juist weer op gang kwam na de coronapandemie, zou dat bijna volledige stilstand betekenen. Kortom, een rampzalig scenario voor Hollywood.

In de film Indiana Jones and the Dial of Destiny is een jonge Harrison Ford te zien dankzij de zogeheten de-aging-techniek.

Wat als AI acteurs kan vervangen?

De inkomsten van acteurs moeten omhoog, vindt SAG-AFTRA. De vakbond vertegenwoordigt ongeveer 160.000 leden, onder wie acteurs. Woensdag is de laatste dag dat daar nog over wordt onderhandeld met filmstudio's, productiebedrijven en streamingdiensten.

Dat het loon te laag is, heeft volgens de vakbond vooral te maken met streamingdiensten. Het budget van producties is de laatste jaren gestegen, maar het aandeel dat de acteurs ontvangen is niet meegegroeid.

Voorheen konden zowel acteurs als schrijvers goed verdienen aan royalty's. Tegenwoordig verdienen acteurs veel minder aan herhalingen op streamingdiensten.

Het loon is niet het enige waar acteurs niet blij mee zijn. Ze vrezen ook voor de opkomst van kunstmatige intelligentie of AI. Wat als die de acteurs kan vervangen? En wat als het gezicht of de stem van een acteur wordt gebruikt zonder dat diegene zelf meewerkt?

Duncan Crabtree-Ireland, directeur en hoofdonderhandelaar van SAG-AFTRA, stelt dat acteurs het recht hebben te weten aan welke projecten ze werken, welke rol ze spelen en welke woorden ze uitspreken. "Onze leden zijn mensen, geen marionetten. Het is daarom niet toegestaan om AI-technologie te gebruiken om hen iets te laten doen of zeggen zonder hun toestemming."

0:25 Afspelen knop Bekijk hier de deepfake met Keanu Reeves in de hoofdrol

Hollywoodproducties maken al gebruik van AI

Filmsterren als Tom Cruise en Keanu Reeves zijn al te zien in zeer realistische, maar door AI gemaakte video's. Deze zogeheten deepfakes zien we steeds vaker opduiken. Reeves vindt de ontwikkeling "frustrerend", zegt hij tegen Wired. "Als je in een film speelt, weet je dat de beelden gemonteerd worden. Maar daar doe je zelf aan mee. In deepfakeland heb je zelf niks te zeggen en dat is eng."

Maar ook Hollywoodproducties maken al gebruik van AI. Zo zijn in de serie The Mandalorian en in de laatste Indiana Jones-film acteurs Mark Hamill en Harrison Ford jonger gemaakt met de zogeheten de-aging-techniek.

Nederlandse acteurs hoeven daar (nog) niet voor te vrezen, zegt regisseur Bobby Boermans tegen NU.nl. "In Amerika lopen ze standaard vijftien jaar voor in de filmindustrie. Dat heeft te maken met de budgetten die ze daar hebben", zegt de regisseur van Het gouden uur en Nieuwe buren. "Je ziet dat er voorzichtig testen worden gedaan met AI, maar grote projecten zijn er nog niet in Nederland."

Kansen met AI, maar er schuilt ook gevaar

Boermans ziet zeker kansen op het gebied van AI, al snapt hij Reeves ook. "Op het vlak van visual effects en in de montage van een film kan AI zeker helpen", zegt de regisseur. "Maar in deepfakes en stemvervorming schuilt gevaar."

Regisseur Joe Russo, bekend van de Marvel-films Infinity War en Endgame, verwacht dat binnen twee jaar films gemaakt worden met behulp van AI. Russo ziet kansen voor de toekomst, zegt hij tegen Collider. Zo kunnen overleden acteurs als Marilyn Monroe of Humphrey Bogart dankzij AI tot leven worden gebracht.