Dick Maas en Huub Stapel willen vervolg maken op horrorfilm Amsterdamned

Regisseur Dick Maas en acteur Huub Stapel zijn in gesprek over een vervolg op filmklassieker Amsterdamned uit 1988.

Het is de bedoeling dat Stapel in een aantal scènes digitaal jonger wordt gemaakt. "De-aging is ook onderdeel van het concept", vertelt de 68-jarige Stapel over Amsterdamned 2. "Ik ben zeer benieuwd wat ze daarmee kunnen. Ik wil wel weer even jong zijn."