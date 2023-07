Acteur Gérard Depardieu opnieuw beschuldigd van aanranding

De Franse acteur Gérard Depardieu wordt beschuldigd van aanranding. Een vrouwelijke camera-assistent zegt in 2015 door Depardieu te zijn aangerand. Dit is de vijftiende beschuldiging van seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen de 74-jarige acteur.

De camera-assistent vertelde bij de Franse radiozender France Inter dat ze in 2015 op een filmset samenwerkte met Depardieu. De acteur zou toen opmerkingen hebben gemaakt over haar lichaam.

Op een later moment zou hij zijn penis aan haar hebben laten zien. "Ik verliet de kamer zo snel als ik kon, maar hij hield me tegen in de gang en drukte me tegen de muur", zegt de vrouw. Ze heeft na het voorval geen aangifte gedaan tegen Depardieu.