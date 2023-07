Recensieoverzicht Candy & Bonita: 'Dialogen zijn pijnlijk stroef'

Twee vriendinnen proberen zonder budget of ervaring een vrouwvriendelijke pornofilm te maken. De debuutfilm van regisseur Nienke Römer lijkt het ideale verhaal voor een geslaagde komedie, is dit ook zo? NU.nl zet de recensies op een rij.

Volkskrant - 1 ster

"Het begint met een vaag plan om samen een 'platform' te beginnen, iets met seks en vrouwen. Om daar aandacht voor te genereren, willen vriendinnen Tilly (Sanne Langelaar) en Marieke (Fockeline Ouwerkerk) een vrouwvriendelijke pornofilm maken. Na een lange aanloop komt de Nederlandse komedie Candy & Bonita dan eindelijk op gang: de vrouwen trekken zich met hun entourage terug in een kasteeltje om hun film op te nemen. Hoe moeilijk kan dat nu helemaal zijn? 'Nou, jullie weten allemaal wat er in het script staat, dus als we dat gewoon doen dan, eh…', voert Tilly de regie."

"Candy & Bonita lijkt haast wel op dezelfde ondoordachte, slordige manier in elkaar gedraaid. De acteurs doen wat ze kunnen, maar het tempo hapert, de dialogen zijn pijnlijk stroef, de grappen mager. Porno is per definitie hilarisch, lijken de makers te hebben gedacht. Makkelijk scoren - als er ergens een doel was geweest."

Het Parool - geeft geen sterren

"Het idee van de Nederlandse romcom Candy & Bonita werkt het beste als een sketch. Dat wil zeggen dat de film vol lollige ideeën zit: een romanschrijver wiens boeken amper verkopen wordt gestrikt om het scenario van de pornofilm te schrijven; de pornoacteur mompelt zo dat hij onverstaanbaar is; een vrouw ziet eruit als pornoster, maar komt eigenlijk voor een oppasbaantje."

"Candy & Bonita blijft echter een schets van een goede komedie. Het is voortdurend duidelijk dat dingen grappig zijn, of grappig bedoeld zijn, maar het plot hapert zo dat de komedie nooit echt op gang komt."

"Het spannende uitgangspunt wordt in een slappe, voorspelbare formule gepropt, waardoor de film amper verrast. Dat is teleurstellend, omdat het Nederlandse filmlandschap inmiddels verzadigd is met dit soort flauwe komedies."

NRC - 2 sterren