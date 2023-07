Warner verdedigt omstreden landkaart in Barbie-film: 'Een kindertekening'

Vietnam en de Filipijnen zijn woedend over een landkaart die in de film Barbie te zien is. Warner Bros. zegt dat de landen de kaart niet serieus moeten nemen. Volgens de Hollywoodstudio ziet de kaart eruit alsof-ie door een kind is gemaakt.

Vietnam heeft de film, die half juli gaat draaien, verboden vanwege een scène met een kaart van de Zuid-Chinese Zee. Daarop staan eilanden die de Vietnamezen als eigen grondgebied beschouwen, terwijl China ze ook opeist.

"De kaart in Barbie Land, waarin de film zich afspeelt, ziet eruit alsof-ie is getekend door een kind", zegt Warner in een verklaring. "Deze tekening staat symbool voor de reis die Barbie in de film maakt van haar 'Barbie Land' naar de échte wereld. Het was niet onze bedoeling om op wat voor manier dan ook een statement te maken."

Ook de autoriteiten op de Filipijnen overwegen de film niet in de bioscoop te vertonen. De kaart trekt volgens hen de Filipijnse soevereiniteit in twijfel.

Rechter besloot dat eilanden niet van China zijn

De onenigheid gaat om een groep kunstmatige eilanden die China heeft aangelegd. Het land claimt de eilanden al honderden jaren.

In 2016 oordeelde een rechter dat de eilanden niet tot China behoren, omdat kunstmatige eilanden door niemand geclaimd kunnen worden. Maar de Chinezen trekken zich daar niks van aan.

In totaal maken zes Aziatische landen aanspraak op delen van de Zuid-Chinese Zee: China, Vietnam, de Filipijnen, Taiwan, Maleisië en Brunei. China beschouwt als enige vrijwel de hele zee als eigen grondgebied.

Barbie is niet de eerste film die door Vietnam wordt verboden vanwege het conflict rond het grondgebied. Eerder zijn de Dreamworks-film Abominable en Uncharted van Sony om dezelfde reden geweerd.