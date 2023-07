Nicolette van Dam speelt Juf Braaksel in verfilming boekenreeks Carry Slee

Nicolette van Dam speelt de hoofdrol in de verfilming van de Juf Braaksel-boekenserie van Carry Slee. De presentatrice en actrice kruipt in de huid van de gemene juf in Juf Braaksel en de Magische Ring.

"Te gek!", schrijft Van Dam op Instagram over haar nieuwe rol. Bij het bericht deelt de actrice verschillende foto's. Daarop is te zien dat ze onder meer een grijze pruik draagt. "Hele metamorfose hoe ik eruitzie en dat was voor m'n familie op de FaceTime ook even schrikken."

De boekenreeks volgt de avonturen van een paar schoolkinderen die proberen de valse Juf Braaksel van school te verjagen.

Ook Kraantje Pappie zal in de film te zien zijn. Het is niet bekend welke rol hij zal spelen.

Het wordt het negende boek van Carry Slee dat wordt verfilmd. Eerder waren films als Afblijven, Lover of loser en Spijt! grote hits in de bioscopen. De regie is in handen van Aram van de Rest, die onlangs Oei, ik groei! heeft verfilmd.

Juf Braaksel en de Magische Ring is met Kerst in de bioscopen te zien.