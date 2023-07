Kleinzoon van Robert De Niro op negentienjarige leeftijd overleden

Acteur Leandro De Niro Rodriguez is onlangs op negentienjarige leeftijd overleden. Hij is een kleinzoon van de Amerikaanse acteur Robert De Niro.

"Al vanaf het moment dat ik je in mijn buik voelde. Je bent mijn vreugde, mijn hart en alles wat ooit puur en echt was in mijn leven. Ik wilde dat ik nu bij je was."

De 79-jarige De Niro liet maandag aan Amerikaanse media weten dat hij diepbedroefd is door het overlijden van zijn geliefde kleinzoon. "De familie heeft nu graag privacy, zodat we om het verlies van Leo kunnen rouwen", voegt hij eraan toe.

Hij had rollen in The Collection (2005) en Cabaret Maxime (2018). Ook speelde hij in de derde remake van A Star Is Born (2018).