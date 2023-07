Kleinzoon van acteur Robert De Niro op negentienjarige leeftijd overleden

Leandro De Niro Rodriguez, een kleinzoon van de Amerikaanse acteur Robert De Niro, is onlangs op negentienjarige leeftijd overleden. Dat maakte zijn moeder Drena De Niro maandag bekend op Instagram.

"Mijn mooie, lieve engel. Ik heb van je gehouden, zonder het in woorden te kunnen beschrijven. Al vanaf het moment dat ik je in mijn buik voelde. Je bent mijn blijdschap, mijn hart en alles wat ooit puur en echt was in mijn leven. Ik wilde dat ik nu bij je was", schrijft de 51-jarige actrice.