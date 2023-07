Vietnam verbiedt nieuwe Barbie-film vanwege kaart van Zuid-Chinese Zee

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Vietnam heeft de langverwachte film Barbie van Warner Bros verboden vanwege een scène met een kaart van de Zuid-Chinese Zee. Daarop staan eilanden die de Vietnamezen als eigen grondgebied beschouwen, terwijl China ze ook opeist.

In 2016 oordeelde een rechter in een arbitragezaak dat de eilanden niet tot China behoren, omdat kunstmatige eilanden door niemand geclaimd kunnen worden. Maar de Chinezen trekken zich daar niks van aan.

In totaal maken zes Aziatische landen aanspraak op delen van de Zuid-Chinese Zee: China, Vietnam, de Filipijnen, Taiwan, Maleisië en Brunei. China beschouwt als enige vrijwel de hele zee als eigen grondgebied.

Barbie is niet de eerste film die Vietnam verbiedt vanwege het conflict rond het grondgebied. Eerder zijn de Dreamworks-film Abominable en Uncharted van Sony om dezelfde reden geweerd.

Barbie, met Margot Robbie en Ryan Gosling in de hoofdrol, zou eigenlijk op 21 juli in Vietnam in première gaan. Warner Bros heeft nog niet op het verbod gereageerd.