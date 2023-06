Oscarwinnaar Alan Arkin op 89-jarige leeftijd overleden

Acteur Alan Arkin is op 89-jarige leeftijd overleden. De Amerikaan was bekend van onder meer de film Little Miss Sunshine, waarvoor hij een Oscar ontving.

De drie zonen van Arkin bevestigen het bericht in Variety. "Onze vader was uniek en getalenteerd, zowel als kunstenaar en als mens. Hij was een liefhebbende echtgenoot, vader, groot- en overgrootvader. Hij zal enorm gemist worden", laten zij in een verklaring weten.

Arkin won een Oscar voor zijn rol in de film Little Miss Sunshine uit 2006. Hij was meerdere keren genomineerd voor de prestigieuze prijs, zoals voor zijn rol in de film Argo. De acteur was ook te zien in tv-series en in het theater.

Arkin werd meerdere malen genomineerd voor een Emmy, onder meer voor zijn rol in de Netflix-serie The Kominsky Method. Ook ontving hij een Tony Award voor zijn aandeel in de Broadway-productie Enter Laughing.