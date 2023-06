Knor draait al een jaar in de bioscoop: 'Waar zie je dat nog in deze tijden?'

De Nederlandse familiefilm Knor draait vrijdag precies een jaar in de Nederlandse bioscopen. Het gebeurt in het tijdperk van streamingdiensten nog maar zelden dat een film het zo lang volhoudt op het witte doek.

Knor trok het afgelopen jaar in de bioscopen ruim 114.000 bezoekers. De animatiefilm over een charmant biggetje beleefde op 30 juni 2022 de eerste voorpremières. Er zijn nog drie bioscopen waar de film draait: Focus in Arnhem, Eye in Amsterdam en LantarenVenster in Rotterdam.

Distributeur Gusto Entertainment is trots op de mijlpaal voor de film. Het bedrijf stuurde eerder deze week een mail naar alle bioscoopbazen van Nederland. "Heel erg bedankt voor jullie inzet over het afgelopen jaar", schrijven de twee eigenaars van het bedrijf.

Zij prijzen vooral de drie genoemde theaters en het Louis Hartlooper Complex in Utrecht. "Hier draaide Knor een jaar lang zo goed als onafgebroken. Waar zie je dat nog in deze tijden?"

Knor won een Gouden Kalf en werd ingezonden voor Oscars

De Nederlandse animatiefilm, over een meisje dat van haar opa een varkentje cadeau krijgt, won diverse prijzen in binnen- en buitenland. Zo was Knor de eerste animatiefilm die het Gouden Kalf voor beste speelfilm won en werd Knor ingezonden voor de Oscars.

De titel werd verkocht aan 28 landen, waaronder de Verenigde Staten en China, waar Knor in de bioscoop te zien zal zijn.

De film is een stop-motionanimatie. Dat betekent dat een regisseur zijn beelden krijgt door poppen van klei of plastic shot voor shot te fotograferen, terwijl de pop in elk shot een net iets andere houding heeft. Door deze beelden achter elkaar af te spelen, lijkt het alsof de poppen bewegen.