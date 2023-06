Recensieoverzicht: Ook als tachtiger is Ford een geloofwaardige Indiana Jones

Harrison Ford werd voor de flashbacks in de vijfde Indiana Jones-film digitaal flink verjongd. Het is waarschijnlijk de laatste keer dat we de tachtigjarige acteur zien in de rol van de bekende held. Vinden de recensenten de avonturenfilm een waardig afscheid?

AD - 4 van de 5 sterren

"Regisseur James Mangold doet er alles aan de geest van Indiana's hoogtijdagen (lees: het amusement uit de jaren tachtig) te vangen en slaagt daar behoorlijk in. Speelt hij het wel erg op safe? Liever wat oubollig en kneuterig dan het zoveelste zielloze lopendebandwerk dat bijna wekelijks op het doek wordt gekwakt, leek het credo."



"Het mist hooguit finesse. Actrice Phoebe Waller-Bridge (bekend van de serie Fleabag) is een sprankelende verschijning als Jones' peetdochter, maar haar motivatie (en dus eigenlijk bestaansrecht) blijft volstrekt onduidelijk. Dat had Steven Spielberg (regisseur van de eerdere delen, red.) nooit laten gebeuren."

Trouw - 4 van de 5 sterren

"Als je had verwacht dat Mangold een revolutionaire draai aan de Indiana Jones-films zou geven, zul je teleurgesteld zijn. Het is misschien ook geen redelijke verwachting, gezien Fords leeftijd."

"De actie is duidelijk op hem afgesteld, maar dat voelt geen moment als een minpunt. Het maakt de film geloofwaardiger, voor zover dat woord past bij een Indiana Jones-film. Alles komt uit de mal van de vorige films en dat is prima."

de Volkskrant - 3 van de 5 sterren

"Op papier leek Ford vooraf de minst zekere factor, gezien zijn leeftijd. Maar ook als tachtiger ís de acteur Indiana Jones. Ook - of juist - zonder digitale trucage. Hulde voor dat ene shot van Fords tanige, maar ook kwetsbare blote torso."

"De ontknoping is zot, Monty Python-achtig zot zelfs. En toch ook passend: de overtreffende trap van al die eerdere bovennatuurlijke Indy-apotheosen. En Ford, altijd op zijn best als held-met-tegenzin, weet zelfs iets van ontroering te persen uit de huiselijke epiloog."

De Telegraaf - geeft geen sterren

"Regisseur Mangold en de andere schrijvers van het scenario maken van dit nieuwe avontuur een ouderwets lekker spektakel, waarbij piketpaaltjes uit de eerdere films soepel worden aangetikt."

"De luchtige toon van het verhaal en de dialogen is vanaf het begin goed en de actie altijd amusant, hoewel niet van Spielbergs niveau. Uiteindelijk heeft de film ook nog een paar prachtige verrassingen in petto, goed voor een klinkend afscheid van Indiana Jones. We zullen hem missen."