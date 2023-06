Bekende Hollywoodacteurs dreigen met staking om arbeidsvoorwaarden

Een groep van ruim driehonderd acteurs dreigt binnenkort in staking te gaan om betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen. Onder anderen Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Neil Patrick Harris, Ben Stiller en Rami Malek hebben zich bij de mogelijke staking aangesloten.

Vakbond SAG-AFTRA onderhandelt momenteel met grote Hollywoodstudio's over onder meer auditievoorwaarden, beloningen en het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI).

Het contract van de vakbond, die de belangen van radio- en televisiesterren behartigt, loopt vrijdag af. In een open brief aan de onderhandelingscommissie van SAG-AFTRA schrijven leden dat ze "bereid zijn te staken als het erop aankomt".

"We vinden dat onze inkomens, ons ambacht, onze creatieve vrijheid en de macht van ons verbond in de laatste tien jaar zijn aangetast", valt in de brief van de acteurs te lezen.

De leden dringen er bij de onderhandelingscommissie op aan om niet toe te geven aan de grote studio's. "Dit is niet het moment om elkaar in het midden te treffen. We overdrijven niet als we zeggen dat alle ogen uit het verleden nu op ons gericht zijn."

Onder meer zorgen over het gebruik van AI in filmtechnologie komen in de brief aan bod. "Het is volgens ons absoluut essentieel dat deze onderhandelingen niet alleen ons beschermen, maar ook dat we goed worden gecompenseerd wanneer onze beelden worden gebruikt voor het beoefenen van AI."

Staking van schrijvers kan nog maanden duren

De brief is een verlengde van de boodschap die ook leden van de Writers Guild of America, de vakbond voor schrijvers en regisseurs, in mei naar buiten brachten. De Amerikaanse vakbond wil een beter loon voor scenaristen.

Ook eisen schrijvers dat studio's onderhandelen over regels met betrekking tot het gebruik van AI bij het maken van films en series. Leden van die vakbond zijn sindsdien aan het staken. Experts vrezen dat de actie nog wel maanden kan gaan duren.