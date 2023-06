Nederlandse familiefilm Knor is inmiddels aan 28 landen verkocht

De Nederlandse animatiefilm Knor is het afgelopen jaar aan 28 landen verkocht. Dat zegt distributeur Gusto Entertainment, die de animatie in de Nederlandse bioscopen uitbracht.

De animatiefilm was een succes in de Nederlandse bioscopen. Knor won op het Nederlands Filmfestival drie Gouden Kalveren, waaronder die voor beste film, en werd ingezonden voor de Oscars.

Knor is een stop-motionanimatie. Dit betekent dat een regisseur zijn beelden krijgt door poppen van klei of plastic shot voor shot te fotograferen terwijl de pop in elk shot een net iets andere houding heeft. Door deze beelden achterelkaar af te spelen, lijkt het alsof de poppen bewegen.

De film draait na bijna een jaar nog steeds in drie bioscopen: in Focus in Arnhem, Eye in Amsterdam en LantarenVenster in Rotterdam.