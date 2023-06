Matthijs van de Sande Bakhuyzen krijgt hoofdrol in Viaplay-serie Billy The Kid

Matthijs van de Sande Bakhuyzen is volgend jaar te zien in een grote internationale serie. De Nederlandse acteur heeft een rol bemachtigd in het tweede seizoen van de westernserie Billy The Kid.

Het is de eerste grote internationale rol voor Van de Sande Bakhuyzen, die sinds mei al aan het draaien is in de Canadese stad Calgary.

Van de Sande Bakhuyzen speelt Edgar Walz, een vertegenwoordiger van The Ring, die de opdracht krijgt om The Kid te onderzoeken.

De Britse acteur Tom Blyth kruipt opnieuw in de rol van Billy the Kid, de 'schrik van het Wilde Westen', zoals de revolverheld bekendstond. Hij en zijn vrienden nemen het op tegen Jesse Evans (Daniel Webber) en de beruchte Santa Fe Ring. Deze strijd escaleert in de Lincoln County War, een bloedige oorlog die Billy wereldwijd beroemd zou maken.