Acteur Julian Sands dood teruggevonden na maandenlange vermissing

De Britse acteur Julian Sands is na een maandenlange vermissing dood aangetroffen. De politie van de Amerikaanse staat Californië bevestigt dinsdag dat zaterdag gevonden menselijke resten van Sands zijn.

Sands verdween in januari. De acteur ging wandelen in een bergachtig gebied in de regio San Bernardino. Vermoedelijk heeft het grillige weer in het gebied de acteur overvallen.

Sands is 65 jaar oud geworden. Hij was het bekendst van zijn rol in de Oscar-winnende film A Room With A View. Ook speelde hij in The Girl with the Dragon Tattoo en de series 24 en Smallville.