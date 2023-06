Actrice Angela Bassett krijgt Oscar voor haar oeuvre

Angela Bassett krijgt binnenkort een ere-Oscar uitgereikt voor haar oeuvre. De actrice ontvangt de prestigieuze filmprijs meer dan dertig jaar na haar eerste Oscarnominatie.

De 64-jarige actrice kreeg onder meer bekendheid met haar rollen in What's Love Got to Do with It, Black Panther en Black Panther: Wakanda Forever. In 2008 werd de actrice vereeuwigd met een ster op de Hollywood Walk of Fame.