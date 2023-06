Nederlandse acteur Olivier Richters zet nieuwe carrièrestappen na Indiana Jones

Een bijrol als gevaarlijke klerenkast in Hollywoodfilms gaat Olivier Richters goed af. De Nederlandse acteur speelde eerder in Black Widow en is vanaf donderdag te zien in Indiana Jones and the Dial of Destiny.

Daar blijft het niet bij voor de 33-jarige acteur. De komende vijf maanden zit hij in Canada voor een nieuwe film.

"Ik mag er verder nog niks over zeggen", zegt Richter tegen NU.nl. "Maar dit is in ieder geval mijn volgende stap na Indiana Jones. Ik heb een rol met veel tekst, ik ben een van de hoofdrolspelers. Ik wil zo graag aan iedereen vertellen wat het is. Bij Indiana Jones was dat ook zo. Ik moest een jaar lang mijn mond houden. Echt vreselijk, haha."

In Indiana Jones and the Dial of Destiny neemt Indiana Jones, voor de vijfde keer gespeeld door Harrison Ford, het op tegen een Duitse wetenschapper die hoopt terug in de tijd te kunnen reizen en zo de nazi’s alsnog de oorlog te laten winnen.

Richters speelt een van de handlangers van de schurk (Mads Mikkelsen), al zoekt hij zijn rollen graag in verschillende hoeken. Zo deed de Nederlander onlangs auditie voor een comedy. "Een beetje zoals Arnold Schwarzenegger in Kindergarten Cop. Totaal anders dus. We zien het wel. Nu heb ik eerst nog die eerste grote tekstrol. Ontzettend spannend."

Hard trainen om postuur vast te houden

Tijdens de opnames van The Dial of Destiny woog Richters 155 kilo, maar daar heeft hij inmiddels 6 kilo bij getraind. "Toen ik veertien jaar geleden begon met bodybuilden, vroeg ik me af of ik mijn lichaamsgewicht kon verdubbelen. Ik woog toen 80 kilo, nu weeg ik 161. Het is dus gelukt om mezelf op te eten, haha. Daar ben ik best wel trots op."

"Hoe groter ik word en ben, hoe makkelijker dat te onderhouden is op een filmset. Je hebt daar niet je eigen eten, en je doet tijdens opnames meer cardio dan je gewend bent. Het is dus fijn om iets groter te zijn dan je moet, zodat je iets kan slinken."