Recensieoverzicht Asteroid City: 'Achter kleurrijk decor wacht iets meeslepends'

Het werk van regisseur Wes Anderson is zeer herkenbaar door zijn kleurgebruik en oogstrelende visuals. Zijn nieuwe film Asteroid City is nu te zien. NU.nl zet de recensies op een rij.

Trouw - 4 sterren

"Jason Schwartzman speelt een oorlogsfotograaf, Augie Steenback, die drie weken geleden weduwnaar is geworden, maar nog niets aan z'n kinderen heeft verteld over de dood van hun moeder. Tom Hanks speelt zijn schoonvader, die naar het stadje Asteroid City (vernoemd naar de meteoriet die daar een paar duizend jaar geleden insloeg) komt om hen emotioneel bij te staan."

"De kunstmatigheid van het decor en de emotionele interacties worden door Anderson met een knipoog benadrukt doordat alle gebeurtenissen in Asteroid City een toneelstuk blijken te zijn, geschreven door de fictieve schrijver Conrad Earp (Edward Norton)."

"Wat je nog weleens wil vergeten bij Andersons films, omdat er van alles tegelijk gebeurt in beeld, is met welk gemak hij een hele stoet aan eigenaardige personages tot leven wekt in ruim anderhalf uur. Allemaal worden ze in die korte speeltijd herkenbare figuren. Allemaal krijgen ze hun eigen drama."

de Volkskrant - 4 sterren

"Wes Anderson adviseerde onlangs dat je Asteroid City eigenlijk twee keer zou moeten zien. Het is waar: zijn nieuwe speelfilm komt met een dilemma. Gaat de aandacht naar de verwarrende raamvertellingsstructuur, die de besnorde presentator (Bryan Cranston) vluchtig uiteenzet in de zwart-witte beginscènes, in wat aandoet als een televisieshow over de totstandkoming van het toneelstuk Asteroid City?"

"Of parkeer je zulk gemijmer over de ma­troesj­ka-achtige verpakking, en de bedoeling ervan, zodra Asteroid City overgaat in het weidse en kleurrijke filmdecor van een nabij een krater gelegen woestijnstadje anno 1955? Om gewoon eerst rond te kijken in Andersons etalage. Je te vergapen aan het werk van zijn decorbouwers, hun hemelse jarenvijftigdesign."

2:25 Afspelen knop Bekijk hier de trailer van Asteroid City

NRC - 2 sterren

"Wes Anderson strikte weer talloze filmsterren voor de meest onbenullige rollen: motelhouder, automonteur, jodelcowboy. Elk frame is nauwkeurig ontworpen en vol geestige details: een viaduct naar nergens, een automaat met curieuze artikelen, dialogen door raamkozijnen waardoor alles televisie wordt."

"Desondanks is dit een taaie film: je welwillendheid maakt geleidelijk plaats voor verveling. Mij overkwam dat bij Wes Anderson nooit eerder: zijn vorige, volgeladen vierluik The French Dispatch leidde eerder tot overprikkeling. Het probleem zit hem in de plot. Op het eerste gezicht heeft Wes Anderson plot nauwelijks nodig: is zijn werk niet de triomf van stijl over narratief? Toch kunnen juist Andersons kijkdozen niet zonder een tragisch hoofdpersoon als focus van een simpel verhaal."

AD - 4 sterren

"De films van excentriekeling Wes Anderson (The Grand Budapest Hotel, Moonrise Kingdom) werden de afgelopen jaren als schouwspel rijker, maar als emotionele ervaringen armoediger. Ook Asteroid City, met rollen voor onder anderen Tom Hanks en Scarlett Johansson, lijkt een en al buitenkant. Maar wie het lukt voorbij de oogverblindende decors te kijken, wacht iets meeslepends."