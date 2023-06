Regisseur Luc Besson wordt definitief niet vervolgd voor verkrachting

Luc Besson wordt definitief niet vervolgd voor verkrachting. Het Franse Hof van Cassatie heeft woensdag geoordeeld dat de zaak tegen de Franse regisseur niet wordt voortgezet.

In 2019 besloot het Franse openbaar ministerie de regisseur van films als Léon, Lucy en The Fifth Element niet te vervolgen wegens gebrek aan bewijs. Ook het gerechtshof zag in 2021 af van vervolging en in mei vorig jaar werd dat bevestigd door het hof van beroep in Parijs.