Samantha terug in 'sexier' And Just Like That: 'Moest verrassing blijven'

Samantha Jones was in Sex and the City de grote favoriet. Toch is ze in het eerste seizoen van And Just Like That nergens te bekennen. Maar niet getreurd; in de tweede reeks duikt Samantha wél op. Al had dat eigenlijk niet mogen uitlekken, zegt schrijver Michael Patrick King.

In de serie wordt het leven van Carrie, Charlotte en Miranda als vijftigers gevolgd. Veel fans kijken reikhalzend uit naar de slotaflevering van het tweede seizoen, die pas eind augustus op HBO Max verschijnt. Een paar weken terug lekte uit dat actrice Kim Cattrall een korte scène heeft opgenomen voor And Just Like That.

En dat terwijl Cattrall fikse ruzie zou hebben met haar collega's Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon en Kristin Davis. Dat zou ook de reden zijn dat de actrice niet in de eerste reeks van And Just Like That te zien was. De actrices willen er niets over kwijt. En ook ook serieschrijver Michael Patrick King houdt zijn lippen stijf op elkaar.

King heeft flink gebaald toen het nieuws over Samantha's terugkeer uitlekte via Amerikaanse media. "Ja, dat had echt een verrassing moeten blijven", zegt hij tegen NU.nl. "Het was leuker geweest als de fans haar ineens zagen en dachten: what is happening?"

Sarah Jessica Parker is in And Just Like That weer te zien als Carrie. Foto: HBO Max

'Voor mij is Kim nooit weggeweest'

Volgens King wilde Cattrall zelf in eerste instantie niet terugkomen als Samantha, al gaat hij niet in op de reden waarom ze nu wél overstag is gegaan. In het eerste seizoen was Samantha alleen 'te zien' in de vorm van een sms-uitwisseling met Carrie.

"Voor mij is ze nooit weggeweest", zegt King. "Kim wilde zelf niet terugkomen, dus hebben we Samantha toch laten voortleven in de vorm van sms'jes. Maar als ik de kans krijg om haar personage ook weer in levenden lijve in beeld te brengen, dan pak ik die natuurlijk aan."

Volgens geruchten heeft Cattrall haar scène alleen opgenomen, zonder andere acteurs erbij. In de betreffende scène zou ze aan het bellen zijn met Carrie. King wil dat niet bevestigen. "Nee, ik ga nog niet verklappen hoe we haar gaan terugzien."

Nieuwe seksuele ervaringen

Niet alleen Samantha keert terug in de tweede reeks van And Just Like That. Ook de dosis seks - waar Sex and the City toch vooral om bekendstaat - is in vergelijking met het eerste seizoen flink opgeschroefd.

"Dat heeft ook het comedygehalte weer wat vergroot", vertelt King. "Want natuurlijk laten we ook nieuwe seksuele ervaringen zien, dingen die de vrouwen nog niet hebben meegemaakt."