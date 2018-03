Donderbroek, een scheet in de ruimte - Peter Hewitt

Als de jonge Patrick wordt geboren laat hij geen gehuil horen maar een vette scheet. Dat is meer dan een veeg teken, want de jongen blijkt vanwege een lichamelijke afwijking (twee magen) zeldzaam winderig. Zijn vader loopt het huis uit omdat hij de windvlagen niet meer aankan. En op school vindt hij alleen een kameraad in Alan, een wijsneus die het reukvermogen mist. Dat komt goed uit.

Uiteindelijk slaan deze twee outcasts de handen ineen en weet Patrick een nuttige uitlaat voor zijn afwijking te vinden. Hij wordt astronaut in een raket die op windaandrijving werkt. Waarmee Donderbroek zijn ondertitel -'een scheet in de ruimte'- eer aandoet. En tevens ongetwijfeld de eerste komedie over bio-energie is.

Dubbel

Donderbroek heette oorspronkelijk Thunderpants -naar de Thunderbirds, uiteraard- maar hij wordt hier in een Nederlands nagesynchroniseerde versie uitgebracht. En dat blijft behelpen, maakte ik op uit het kwartiertje dat ik zag: animatiefilms dubben is toch van een andere orde dan live-action films.

Maar kinderen zal dat ongetwijfeld worst zijn -als ze de juiste leeftijd hebben liggen ze om elke scheet dubbel. En dat zijn er heel wat in deze film. Of ook de scheten in het Nederlands zijn nagesynchroniseerd vermeldt de persmap helaas niet.

De Volkskrant: "vrolijkmakend is het allemaal niet"

In 25 zalen