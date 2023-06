Sex and the City-schrijver snapt kritiek van fans op 'te woke' vervolg

"Tenenkrommend", "niet grappig" en "geforceerd inclusief". Veel Sex and the City-fans waren niet enthousiast over de nieuwe personages in het vervolg And Just Like That. Michael Patrick King snapt de kritiek. Toch houdt de serieschrijver in het tweede seizoen vast aan personages als Che, Naya en Lisa.

Wie denkt aan Sex and the City, denkt aan Carrie, Samantha, Miranda en Charlotte. Aan cocktails, mode, de stad New York en de beslommeringen van de vier dames.

In 2004 kwam er na zes seizoenen een einde aan de serie. Er volgden twee films - en daarna bleef het twaalf jaar stil rond de populaire personages. Tot 2022. HBO lanceerde toen And Just Like That. Zonder Samantha, maar wel met een paar nieuwe personages om Carrie, Miranda en Charlotte in New York te vergezellen. Zoals Che, een non-binaire collega van Carrie. Ook andere nieuwe figuren in de serie zijn een stuk diverser dan de meeste witte, hetero gezichten die we uit Sex and the City gewend zijn.

Niet alle fans waren daar blij mee: ze vinden dat de schrijvers misschien iets té hard hun best hebben gedaan om de cast inclusiever te maken. Ze noemden And Just Like That te woke en te politiek correct.

Michael Patrick King op de set van Sex and the City 2 in 2010. Foto: BrunoPress

'Veel mensen zien Carrie en de rest liever in de setting van vroeger'

King snapt wel waarom dit sommige kijkers tegen de borst stuit. "We wilden And Just Like That maken om te laten zien hoe het nu gaat met Carrie, Miranda en Charlotte. In de wereld anno nu", vertelt de schrijver en producent, die al sinds de eerste aflevering van Sex and the City bij de serie betrokken is, aan NU.nl.

"Ik wist dat dat een risico met zich meebracht: we vernieuwden de wereld van de personages die mensen al 25 jaar kennen. Dat vinden mensen niet altijd leuk, zeker als ze niet blij zijn met hoe de samenleving er nu uitziet."

Volgens King zien sommige kijkers Carrie, Miranda en Charlotte liever in de setting van vroeger. "Maar voor mij als schrijver was het de gok waard om nieuwe mensen en nieuwe perspectieven toe te voegen. Ook om te kijken wat dat teweegbrengt bij de bestaande personages."

King snapt dat de kijker even moet wennen aan de nieuwe vrienden van de drie dames. "Maar sommige kijkers oordelen wel heel snel. En dat is ook logisch: je hebt de nieuwe mensen misschien twintig minuten gezien."

Carrie (Sarah Jessica Parker) en Charlotte (Kristin Davis) met de nieuwe personages Lisa (Ari Parker) en Naya (Karen Pittman). Foto: HBO Max

Meer tijd voor de nieuwe personages

In de eerste afleveringen van het tweede seizoen van And Just Like That, die NU.nl al kon bekijken, is er duidelijk meer aandacht voor de nieuwe personages. Hierdoor leert de kijker Che, Miranda's collega Naya en Charlottes vriendin Lisa een stuk beter kennen.

"Dat hebben we niet gedaan vanwege alle kritiek - dat waren we sowieso al van plan", licht King toe. "Je krijgt een kijkje in hun persoonlijke sores, je ziet hun hart en ziel. Ik ben zelf heel blij hoe dat is gelukt. Maar ik kan ook vast verklappen dat je veel nieuwe dingen leert over Carrie, Miranda en Charlotte."