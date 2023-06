Zoektocht naar al maanden vermiste acteur Julian Sands wordt afgebouwd

Delen via E-mail

In Californië is afgelopen weekend opnieuw gezocht naar de al vijf maanden vermiste Julian Sands. Omdat de zoekactie naar de Britse acteur opnieuw niks opleverde bouwt de Amerikaanse politie de missie verder af.

Sands wordt sinds 13 januari vermist. De 65-jarige acteur, onder meer bekend van de film A Room with a View en de tv-serie 24, ging wandelen in een bergachtig gebied in de regio San Bernardino.