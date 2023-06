Rechtszaak tegen Marvel-ster Jonathan Majors start op 3 augustus

Acteur Jonathan Majors moet op 3 augustus voor de rechter verschijnen, melden Amerikaanse media dinsdag. De 33-jarige acteur wordt door een dertigjarige vrouw beschuldigd van mishandeling.

Majors meldde zich dinsdag voor de rechtbank in Manhattan, waar hij te horen kreeg dat het proces op 3 augustus tegen hem start. Ook werd de acteur door de rechter herinnerd aan het contactverbod dat het vrouwelijke slachtoffer in april had aangevraagd . Dat verbod geldt nog tot aanvang van de rechtszaak.

De acteur, die onlangs als schurk Kang te zien was in de Marvel-film Ant-Man and the Wasp: Quantumania, werd op 25 maart aangehouden op beschuldiging van wurging, mishandeling en intimidatie. Het vermeende slachtoffer zou naar het ziekenhuis zijn overgebracht met lichte verwondingen aan haar hoofd en nek.