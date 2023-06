Serie met Arnold Schwarzenegger krijgt tweede seizoen op Netflix

De serie FUBAR, met Arnold Schwarzenegger in de hoofdrol, krijgt een tweede seizoen op Netflix. Het eerste seizoen ging drie weken geleden in première.

In de actie-comedyserie speelt Schwarzenegger een CIA-agent die erachter komt dat zijn dochter Emma (Monica Barbaro) voor dezelfde organisatie werkt. Tegen hun zin in moeten de twee vervolgens samenwerken.

In de premièreweek was FUBAR volgens The Hollywood Reporter de best bekeken serie op Netflix. Wereldwijd is in totaal 219 miljoen uur gekeken naar de serie.