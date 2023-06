Harrison Ford bedankt publiek voor vier decennia liefde voor Indiana Jones

Harrison Ford is filmfans dankbaar dat zij het personage Indiana Jones al ruim veertig jaar in hun hart hebben gesloten. Dat vertelde de tachtigjarige ster op een persconferentie naar aanleiding van de première van het vijfde deel in de reeks, The Dial of Destiny.

Ford speelt daarin voor de laatste maal de rol van de koene archeoloog. De eerste film, Raiders of the Lost Ark, kwam in 1981 uit.

"Het blijft heel bijzonder als een personage dat je zo lang speelt met zoveel liefde, warmte en gulheid wordt ontvangen", vertelde Ford. "Uiteindelijk staat alles wat je als acteur doet in dienst van het publiek. Het gaat er niet om wat een personage voor mij betekent, maar wat hij voor het publiek betekent."

Indiana Jones is niet het enige iconische personage dat Ford de afgelopen jaren voor de laatste keer speelde. Eerder zei hij ook Star Wars-held Han Solo en Rick Deckard, het hoofdpersonage uit de Blade Runner-serie, vaarwel.

'De laatste film was grote uitdaging'

"Ik vond en vind het heel belangrijk om na zo'n lange tijd een periode alleen maar af te sluiten als het afscheid recht doet aan de serie", stelde Ford. "Juist als het publiek en jijzelf zoveel liefde voor een personage voelen. Ik wilde alleen maar een laatste film maken als het einde recht zou doen aan Indiana Jones en zijn geschiedenis."

Een groot verschil is dat Jones zich aan het begin van de vijfde film op een keerpunt in zijn leven bevindt. "De eerste vier films bevond hij zich in de kracht van zijn leven", zei Ford.

"Maar nu gaat hij met pensioen, hij hikt aan tegen wat komen gaat. Hij voelt zich niet meer geïnspireerd, hij bevindt zich op een dieptepunt dat we nog niet eerder hebben gezien. Maar dat is wél een goed uitgangspunt voor een spannend verhaal, voor één laatste uitdaging die hij ondanks alles toch aangaat."