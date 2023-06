'Rijdende rechter' krijgt plek in Dikke Van Dale: 'Een begrip geworden'

De term 'rijdende rechter', die bekend werd door het gelijknamige KRO-NCRV-programma, krijgt een plek in de Dikke Van Dale.

"De term is inmiddels in het Nederlands een begrip geworden", vertelde Dikke Van Dale-hoofdredacteur Ton den Boon zaterdag in het NPO-radioprogramma Volgspot. "In media wordt 'rijdende rechter' niet alleen meer gebruikt voor het programma zelf. Maar ook voor andere mensen die bemiddelen als mensen ruzie met elkaar hebben."

In het programma kunnen mensen of organisaties geschillen voorleggen aan een rechter, die hier vervolgens een uitspraak over doet. Het gaat vaak om kleine burenruzies, over bijvoorbeeld heggen, stoepen of geluidsoverlast.

Frank Visser trad vanaf 1995 twintig jaar lang op als 'rijdende rechter'. In 2015 nam John Reid het stokje van hem over. Visser maakt inmiddels soortgelijke programma's voor SBS.

De hoofdredacteur van de Dikke Van Dale worstelt alleen nog met de definitie van 'rijdende rechter'. "Uitspraken over een rechter hebben normaliter een juridische status. Dat is bij De Rijdende Rechter niet het geval. Toch kan de uitspraak niet aangevochten worden, omdat beide partijen van tevoren aangeven dat zij zich eraan zullen houden."