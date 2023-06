Laatste film Carrie Fisher komt volgende week uit, zeven jaar na opnames

De laatste film die de inmiddels overleden actrice Carrie Fisher heeft opgenomen komt op 23 juni uit in de Verenigde Staten. De actrice overleed in 2016, enkele weken na de opnames voor Wonderwell.

Regisseur Vlad Marsavin zegt over de lange productietijd tegen Deadline dat de visuele effecten op zich lieten wachten. "Maar we werden ook uitgedaagd door coronalockdowns en natuurlijk het overlijden van de fantastische Carrie Fisher."

Fisher was vooral bekend door haar rol als prinses, en later generaal, Leia Organa in de Star Wars-franchise. Vorige maand kreeg ze een ster op de Walk of Fame in Hollywood.