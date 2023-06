Club van Sinterklaas-acteur bekent misbruik minderjarige, anderhalf jaar cel geëist

Tegen acteur Tim de Z., bekend van onder meer De Club van Sinterklaas, is donderdag anderhalf jaar cel (waarvan een half jaar voorwaardelijk) geëist. De man bekende tijdens de zitting in Zwolle een minderjarige seksueel te hebben misbruikt.

Het Openbaar Ministerie (OM) zegt dat de acteur zijn bekendheid als Hoge Hoogte Piet in De Club van Sinterklaas gebruikte om een zeventienjarig meisje seksueel te misbruiken.

Hij wisselde online berichten met haar uit, die steeds meer seksueel van aard werden. Tijdens een ontmoeting in zijn woning in Amsterdam in maart vorig jaar hebben ze elkaar bij de geslachtsdelen betast, bekende hij.

In juni 2022 boekte hij een hotelkamer in Deventer. Onderweg daarnaartoe werd zowel het meisje als de acteur door de politie onderschept. De Z. zegt dat de afspraak was bedoeld om "te knuffelen" op de hotelkamer, waar het mogelijk tot seks zou komen. Hij had haar in ruil voor seks beloofd een exclusieve video van hem te tonen, zei de officier van justitie.

Het meisje stuurde hem in de periode dat ze contact hadden 708 video's en foto's waarop ze naakt seksuele handelingen met zichzelf verricht. Dat deed ze volgens de officier van justitie in opdracht van De Z. Het OM kwalificeert dit materiaal als kinderporno. De Z. zegt zich te schamen en schuldig te voelen.