Tweevoudig Oscarwinnaar en politicus Glenda Jackson (87) overleden

De Britse actrice en politicus Glenda Jackson is op 87-jarige leeftijd overleden. Ze overleed na een kort ziekbed in haar huis in Londen, meldt haar woordvoerder. Jackson won zowel in 1971 als in 1974 een Oscar voor haar acteerprestaties.

De in Engeland opgegroeide Jackson begon haar carrière aan het eind van de jaren vijftig op het toneel. Na haar eerste rollen viel het stil en moest ze jarenlang andere baantjes aannemen om rond te komen. Eind jaren zestig begon haar filmcarrière te lopen en scoorde ze een rol in de film Women in Love. Daarvoor ontving ze in 1971 een Oscar.

In de jaren erna regende het nominaties en prijzen voor Jackson. Zo kreeg ze twee Emmy Awards voor haar rol in de BBC-serie Elizabeth R. In 1972 werd ze opnieuw genomineerd voor een Oscar, ditmaal voor haar rol in Sunday Bloody Sunday. In 1974 won ze weer, met haar hoofdrol in A Touch of Class.

In 1978 volgde haar grootste commerciële succes in de Verenigde Staten met de film House Calls. Niet lang daarna richtte ze zich vooral op het theater.

Jackson was toen al jaren politiek actief voor de Britse Labour Party. In het begin van de jaren negentig legde ze haar acteerwerk neer om zich vol op haar politieke carrière te richten. Van 1992 tot 2015 zat ze in het Britse Lagerhuis. In de jaren negentig werkte ze voor het ministerie van Transport tijdens het premierschap van Tony Blair.