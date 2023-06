Carice van Houten heeft niet altijd meer energie voor Hollywood en wil theater in

Carice van Houten heeft niet meer de energie om zich volledig op een carrière in Hollywood te storten. De actrice zou na vijftien jaar graag weer terug het theater ingaan.

De 46-jarige Van Houten wil graag weer op de planken staan om liedjes te zingen. "Terug naar de klei. Ik vind het ook zo fijn om echt mensen in de zaal te zien en dat te voelen. Ja, de connectie letterlijk te voelen en dat mis ik wel als ik heel lang niet op het toneel heb gestaan", vertelt ze in de podcast PepTalk & Friends .

De actrice voelt zich op de filmset vaak maar "een klein radartje in een heel groot geheel". Ze speelde in grote Hollywoodfilms met onder anderen Tom Cruise en was jarenlang te zien in de serie Game of Thrones. Maar het kost haar erg veel energie om op dat hoge niveau te presteren.