Nog eens negen vrouwen klagen Bill Cosby aan wegens seksueel misbruik

Twee weken nadat Bill Cosby opnieuw was aangeklaagd wegens seksueel misbruik, spannen nog eens negen vrouwen een zaak aan tegen de 85-jarige oud-komiek. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden tussen 1979 en 1992.

Onder anderen model Janice Dickinson en actrice Lili Bernard, die meespeelde in The Cosby Show, behoren volgens TMZ tot de vrouwen die de zaak zijn gestart.

Veel van het misbruik zou zich hebben afgespeeld in Cosby's vaste suite in een hotel in de Amerikaanse staat Nevada. Daar zou hij vrouwen hebben uitgenodigd voor een gesprek met Hollywood-producers. Eenmaal daar bleken de producers er niet te zijn en zou Cosby zijn slachtoffers hebben gedrogeerd, om ze te vervolgens te misbruiken.

"Cosby heeft zijn enorme macht en roem gebruikt om deze vrouwen te misbruiken", is te lezen in de aanklacht.

Cosby is in de afgelopen jaren door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. Zelf ontkent hij de beschuldigingen.

In 2018 werd de ster van The Cosby Show veroordeeld tot een gevangenisstraf voor het drogeren en misbruiken van oud-basketbalster Andrea Constand. In 2021 werd hij alweer vrijgelaten, omdat de aanklager een afspraak had geschonden.