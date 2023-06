Kevin Spacey denkt carrière weer te kunnen oppakken na vrijspraak

Kevin Spacey is ervan overtuigd dat hij weer aan de slag kan in Hollywood als hij ook in Londen wordt vrijgesproken van meerdere zedenmisdrijven. Dat vertelt de 63-jarige acteur in zijn eerste grote interview sinds 2017, toen de eerste beschuldiging aan zijn adres naar buiten kwam.

Zijn reputatie is niet meer op te poetsen, zegt Spacey in gesprek met het Duitse ZEITmagazin. "Maar veel belangrijker vind ik dat regisseurs en producenten tegen me hebben gezegd: 'We willen met je werken, maar nu kan het niet.'"

"Veel mensen zijn bang dat ze worden gecanceld als ze met me werken. Maar als ik ook in Londen word vrijgesproken, dan zijn er mensen die het weer aandurven. Over tien jaar heeft het geen betekenis meer", zegt hij.

Daarmee verwijst de acteur naar de verschillende misbruikzaken die tegen hem zijn aangespannen. "Mijn werk leeft langer voort dan ikzelf, en juist dat werk is wat mensen onthouden."

In het gesprek zegt Spacey dat hij een "klootzak" is geweest. "Ik hoop echt dat ik een betere Kevin Spacey word." Volgens de interviewer, die voor het gesprek meerdere dagdelen met de acteur optrok, weigert Spacey specifieke vragen over de zaak te beantwoorden. Ook vertelt hij weinig over wat de ophef rond zijn persoon voor invloed op hem heeft gehad.

De acteur zal dat naar eigen zeggen ook niet op een later moment doen. "De behoefte om mijn gelijk te halen heb ik niet. Het heeft geen zin om tegen iets te vechten dat de moeite niet waard is."

Acteur werd in andere zaak vrijgesproken

Over twee weken wordt Spacey verwacht in de rechtbank van Londen. Daar moet hij zich verantwoorden over twaalf verschillende aanklachten die hem ten laste zijn gelegd. Het gaat om zedenmisdrijven die zouden hebben plaatsgevonden tussen 2001 en 2013. In die periode was hij artistiek directeur van het befaamde Old Vic-theater in Londen.

Spacey heeft er al een rechtszaak op zitten: hij werd vrijgesproken in de zaak die Anthony Rapp tegen hem had aangespannen. Rapp was veertien jaar oud toen hij Spacey leerde kennen en zegt in die tijd ongewenst seksueel door hem te zijn benaderd. De jury zag niet voldoende bewijs voor de aanklachten van Rapp en sprak Spacey daarom vrij.