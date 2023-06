Bioscoopgangers moeten jaren langer wachten op nieuwe Avatar-films

Filmstudio Disney heeft flinke wijzigingen aangebracht in de planning van de filmreleases van de komende jaren. Zo zijn de releases van alle volgende Avatar-delen flink uitgesteld.

Het derde deel van de succesvolle filmreeks zou in december volgend jaar verschijnen, maar dit is een jaar uitgesteld tot december 2025, meldt The Hollywood Reporter . Het vierde en vijfde deel werden nog verder opgeschoven. Die staan nu gepland voor de jaren 2029 en 2031.

Een specifieke reden voor het uitstel is niet genoemd. Wel heeft Disney in de tussenliggende jaren een aantal nieuwe delen van Star Wars ingepland, een andere zeer succesvolle reeks.

Het personage Kang, gespeeld door Jonathan Majors, staan in deze films centraal. Majors wordt door zijn ex beschuldigd van poging tot wurging, mishandeling en intimidatie. De behandeling van de rechtszaak start binnenkort.

Het is niet duidelijk of de zaak de reden van het uitstel is. Het tweede seizoen van de serie Loki, waarin Kang ook te zien is, verschijnt in oktober wel gewoon op Disney+.