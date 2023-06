Videoland verandert titel van Mocro Maffia-aflevering na boze reacties

Delen via E-mail

De nieuwste aflevering van Mocro Maffia heeft een andere titel gekregen. De titel Jezus aan het Kk Kruis schoot bij veel Videoland-gebruikers in het verkeerde keelgat.

De nieuwe titel van de tweede aflevering van het vijfde seizoen is De Koning is Dood, Leve de Koning.

"Het is een keuze die we hebben gemaakt voor de serie", zei De Hoog eerder tegen het AD. "Om een realistisch verhaal neer te zetten. Ik wil iedereen echt heel graag duidelijk maken dat het niet normaal is om te schelden met het woord 'kanker'."