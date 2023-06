Acteur Treat Williams (71) om het leven gekomen bij motorongeluk

Treat Williams, bekend van zijn rollen in Deep Rising en Everwood, is maandag omgekomen bij een motorongeluk. De 71-jarige acteur werd door een automobilist aangereden toen hij op zijn motor wilde afslaan.

"Filmmakers waren weg van hem. Hij was het hart van Hollywood sinds de late jaren zeventig", zegt Williams' manager tegen People.

Williams maakte zijn filmdebuut in 1975 met de thriller Deadly Hero. Zijn grote doorbraak kwam een paar jaar later, toen hij in 1979 een van de hoofdrollen kreeg in de verfilming van de musical Hair. Die rol leverde hem een nominatie voor een Golden Globe op.

Later zou Williams die nominatie nog twee keer krijgen, voor Prince of the City en de jarentachtigbewerking van A Streetcar Named Desire. Voor de televisiefilm The Late Shift kreeg hij een Emmy-nominatie.

Verder was de acteur naast Famke Janssen te zien in de horrorfilm Deep Rising. In het familiedrama The Deep End of the Ocean speelde hij samen met Michelle Pfeiffer. Daarnaast had hij de hoofdrol in de televisieserie Everwood.

De cast van Everwood had onlangs nog een ander sterfgeval te betreuren. John Beasley overleed op 30 mei aan een leveraandoening.