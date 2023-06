Eva Jinek scoort rol in nieuwe Grote Sinterklaasfilm

Delen via E-mail

Eva Jinek heeft een rol gekregen in de aankomende vijfde De Grote Sinterklaasfilm. De presentatrice speelt een dokter die Sinterklaas komt onderzoeken.

De rol van Jinek komt niet helemaal uit de lucht vallen. Ten Brink vroeg de presentatrice vorig jaar in haar talkshow of ze interesse zou hebben in een rol. Na haar enthousiaste reactie liet regisseur Lucio Messercola weten dat hij "zeker" aan Jinek zou denken bij het bedenken van een verhaallijn voor de volgende film.