Het zesde en laatste seizoen van Mocro Maffia verschijnt volgend jaar

Het zesde en laatste seizoen van Mocro Maffia verschijnt in 2024. Daarmee komt een einde aan de succesvolle serie die sinds 2018 op Videoland te zien is.

"In 2024 komt er voor eens en altijd een einde aan de langdurige strijd in een meedogenloos finaleseizoen", laat de streamingdienst weten.

Achmed Akkabi, die in de serie de rol van Paus vertolkt, was de creative producer van de eerste vier seizoenen. Victor D. Ponten, die drie seizoenen heeft geregisseerd, nam bij seizoen vijf het stokje van hem over. Voor het laatste seizoen zal Ashar Medina, die als schrijver al bij de serie betrokken is, die rol op zich nemen.