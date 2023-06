Recensieoverzicht nieuwe Transformers-film: 'Vol actie, toch slaapverwekkend'

Transformers: Rise of the Beasts is al de zevende film in de succesvolle franchise. Toch lijkt het nieuwe deel vooral meer van hetzelfde.

AD - 2 sterren

"In Transformers: Rise of the Beasts staat voormalig soldaat Noah Diaz (Anthony Ramos uit de ondergewaardeerde filmmusical In The Heights) centraal. Hij krijgt geen kans op de arbeidsmarkt en zoekt met tegenzin zijn heil in autodiefstallen. Hij heeft direct onze sympathie."

"Een meer menselijke insteek, dat is gelukt. Nu nog uitvinden hoe (toch weer een overdaad aan) die robotactie aantrekkelijk in beeld te brengen. Zelden waren uitgerekend de spektakelelementen zo slaapverwekkend. Hoe knap de trucages ook zijn, het blijven beukende stukken blik."

Trouw - 2 sterren

"Geen idee hoe vaak dit nog herhaald moet worden, maar een film die alleen op visuele effecten uit computers leunt, voelt flinterdun. Doe dan eerst een stage bij Pixar of zo, dan leer je hoe je een film zonder mensen toch spanning en drama meegeeft."

"De overdrijving in deze nieuwe Transformers: Rise of the Beasts zit in de nieuwe vijand die de schrijvers verzonnen: Unicron, een robotgod die zo groot is dat hij hele planeten kan verslinden. Het idee dat je kijkers geboeid houdt door simpelweg het monster in een volgende film nog groter te maken, is een vergissing. Op zeker moment haken ze af."

2:32 Afspelen knop Bekijk hier de trailer van Transformers: Rise of the Beasts

NRC - 2 sterren

"Direct na de eerste film ging de wagon van de rails. Deel twee en drie waren groter in alles: meer sexy vrouwen, meer explosies, meer beukend staal en sciencefiction. Plot maakte steeds minder uit: het was slechts ducttape voor de actie."

"Misschien is het tijd om Transformers te ruste te leggen. Het is zestien jaar sinds de eerste film uitkwam en die ouwe, logge robots in cartoonkleuren detoneren inmiddels tussen het flitsende superheldengeweld. Deel zeven, Transformers: Rise of the Beasts, probeert nog één laatste transformatie. Vermoedelijk is dat te laat voor een filmserie die elk deel meer deuken opliep en veranderde in een plot-minachtend geldmonster, ziellozer en mechanischer dan de robots waar het om draait."

Het Parool - geeft geen sterren

"Transformers: Rise of the Beasts roept een gevoel van déjà vu op, niet alleen omdat het alweer de zevende film is in de liveaction-franchise gebaseerd op de bekende speelgoedfiguren, maar ook omdat het de regeltjes van grote actiefilms precies volgt."