Matthijs van de Sande Bakhuyzen toegevoegd aan vervolg All Stars & Zonen

Matthijs van de Sande Bakhuyzen vertolkt een nieuw personage in het tweede seizoen van de BNNVARA-serie All Stars & Zonen. Hij speelt Zero, een tot nu toe onbekende broer van Hero, Nero en Nemo.

Dat heeft regisseur Jean van de Velde donderdag bekendgemaakt. Hero was het personage dat Antonie Kamerling in de eerste film en de eerste serie speelde. Cas Jansen speelde zijn broer Nemo, die in de tweede film te zien was. Joes Brauers speelde hun halfbroer Nero in het eerste seizoen van All Stars & Zonen.

In het tweede seizoen, dat vanaf eind augustus op NPO3 te zien is, is ook een grotere rol ingeruimd voor Isa Hoes. Haar personage Roos krijgt in de nieuwe reeks de leiding over de kantine van voetbalclub Swift Boys.

All Stars & Zonen vertelt hoe het tegenwoordig gaat met de personages uit All Stars. De succesfilm uit 1997 ging over een groep mannelijke dertigers die in hun vrije tijd samen voetbalden. Zij zijn inmiddels in de vijftig en laten het voetballen nu over aan hun zoons. Ze zijn nu zelf barman bij de club of penningmeester.