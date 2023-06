Kanker bij actrice Shannen Doherty is uitgezaaid naar haar hersenen

Doherty schrijft dat ze in januari met de bestralingen is begonnen. "Natuurlijk ben ik erg bang. Ik ben claustrofobisch (de bestralingen vinden plaats in een smal apparaat, red.) en er gebeurt ontzettend veel in mijn leven."

Sinds haar diagnose in 2015 heeft Doherty op sociale media openlijk over haar ziekte verteld. In 2017 kreeg ze te horen dat er geen sporen van kanker meer in haar lichaam te vinden waren en dat ze in remissie was. Twee jaar later bleek de ziekte toch te zijn teruggekeerd.